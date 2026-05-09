"Profundamente doloroso": Rebeca Naranjo acusa extorsión por filtración de video íntimo

09 may. 2026 - 13:12 hrs.

En medio de las especulaciones sobre una posible crisis en su relación con Nano Calderón, Rebeca Naranjo utilizó sus redes sociales para revelar el complejo momento personal que atraviesa desde hace varios meses.

A través de una extensa publicación en Instagram, la influencer aseguró que ha sido víctima de extorsiones vinculadas a la amenaza de difusión de contenido íntimo y sin su autorización.

“Desde diciembre pasado he vivido una de las etapas más dolorosas y difíciles de mi vida, enfrentando una situación de extorsión y difusión de contenido íntimo sin mi consentimiento”, escribió.

La influencer relató que el proceso ha sido “profundamente doloroso y emocionalmente agotador”, agregando que en muchas ocasiones debió enfrentar sola esta situación. “Intentando mantenerme fuerte mientras por dentro muchas veces me he sentido completamente destruida”, expresó.

Rebeca Naranjo llevó el caso a la justicia

Respecto al avance del caso, Naranjo afirmó que los antecedentes ya fueron puestos a disposición de la justicia. “Actualmente, los antecedentes ya se encuentran donde corresponden y espero de corazón que la justicia pueda actuar como corresponde”, señaló.

Además, pidió respeto y comprensión a sus seguidores mientras intenta recuperarse emocionalmente. “Es algo que me tiene emocionalmente muy mal y que todavía estoy intentando sobrellevar día a día”, confesó.

Finalmente, la influencer reflexionó sobre el impacto humano detrás de las redes sociales: “Detrás de las redes y de lo que muchas personas creen ver, también hay una mujer sintiendo, sufriendo y tratando de salir adelante”, concluyó.

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