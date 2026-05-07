Yamila Reyna cuenta cómo sana su corazón tras traumática ruptura con Américo: "Me voy a abrir al amor"

07 may. 2026 - 12:50 hrs.

Yamila Reyna asistió a un evento de la revista Sarah por la premier de la película "El diablo viste a la moda 2", donde conversó con Tanza Varela sobre su recuperación emocional tras romper con Américo.

Recordemos que la pareja estaba comprometida en matrimonio, pero la relación terminó de manera abrupta en febrero, con una denuncia de la comediante contra el cantante por violencia.

"Mi corazón está muy bien, está sanando y viviendo todas las emociones. Como que soy una persona que no evade, las vivo", declaró la humorista antes de hablar con mayor detalle sobre su experiencia.

La recuperación emocional de Yamila Reyna tras quiebre con Américo

Yami Reyna afirmó que el proceso tras el quiebre ha sido triste y doloroso, pero no ha intentado forzar la sanación.

"No intento apurar los procesos, sí uno dice que deje de doler rápido, en verdad no se puede apurar eso. Pero sí me ocupo harto, leo harto. Busco, busco, soy muy curiosa, entonces busco lo que me va haciendo sentido", expresó.

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"He cambiado de psicólogo, he pasado por un montón de momentos y ahora el trabajo, el trabajo me ayuda un montón", detalló. "Estoy aprendiendo a vivir como todos. Creo que soy de las que piensan que todos los días se aprende algo nuevo", agregó.

Seguidamente, Varela expresó sus deseos para la comediante: "Que el día que decidas estar en pareja, sea con un hombre que realmente valore la persona que eres".

"Sí, yo siempre digo, el corazón de hoy, hoy por hoy tener un buen corazón, tener valores que no se trancen, no todo el mundo lo hace, y yo creo que es de mis mayores virtudes", respondió Yamila Reyna.

Por último, soltó una pista sobre su futuro sentimental: "Me voy a abrir al amor, por supuesto, yo quiero el resto de mi vida con un compañero, y ese compañero que me valore como merezco" .

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