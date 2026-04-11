Con traje sastre y toques urbanos: Yamila Reyna luce más empoderada que nunca con este look

11 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Yamila Reyna vive una nueva etapa de empoderamiento, volcada por completo a su crecimiento personal y su exitosa carrera como comediante. Esta seguridad se evidencia hoy más que nunca en su forma de vestir.

En una publicación de Instagram, la artista sorprendió a sus seguidores al compartir las fotos de un audaz look en el que mezcló el rigor del estilo ejecutivo con la frescura urbana.

Outfit empoderado y relajado de Yamila Reyna

En las postales, Yamila lució empoderada con un traje sastre en tono gris y de corte holgado, compuesto por pantalones de tiro alto y un blazer arremangado. Este set lo combinó de forma casual con un croptop blanco.

Instagram @yamireyna

Para complementar su imagen con un toque más cómodo, optó por gafas de sol oscuras y zapatillas blancas de estilo deportivo. Además, su cabello lo dejó suelto en suaves ondas.

"Un aplauso para todas esas mujeres, que aunque vivan tiempos difíciles, se siguen levantando cada día y nunca se rinden", escribió.

Impresionados con su look, sus seguidores no dudaron en elogiar el estilo de Yamila con comentarios como: "Qué lindo pantalón", "Me encantaron esos pantalones", "Me encantó tu outfit, se ve supercómodo", "Tremenda pinta. Hermosa y, más que nunca, bella y luminosa".

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