Tras su quiebre con Américo: Yamila Reyna cierra una etapa de su vida con emotiva reflexión

05 abr. 2026 - 21:15 hrs.

Este domingo, Yamila Reyna utilizó sus redes sociales para compartir un significativo cierre en su vida: la despedida de su antiguo hogar.

La situación ocurre en medio de su quiebre con el cantante Américo, relación que terminó en medio de una polémica, luego de que la actriz lo denunciara por violencia física y psicológica.

La despedida de Yamila Reyna

A través de su cuenta de Instagram, la comunicadora publicó una serie de fotografías del lugar que durante años consideró su refugio, acompañadas de una profunda reflexión sobre este proceso.

"Un día tuve un lugar al que llamé hogar, lo cuidé, lo amé e intenté salvarlo muchas veces. Es duro ver vacío el lugar que te llenó el corazón por tanto tiempo… despedirse de un amor y un hogar a la vez ha sido uno de mis mayores desafíos", escribió.

En esa línea, también abordó el aprendizaje que le ha dejado este difícil momento. "Y aunque a veces no entienda los caminos de Dios, he aprendido a agradecer por todo lo vivido en todos los sentidos", expresó.

A un mes de haber dejado la vivienda, Reyna quiso dedicarle unas últimas palabras, destacando lo que significó ese espacio en su vida.

"Hoy, cumpliéndose un mes de haber dejado ese lugar, siento que le debía un 'gracias' a este pequeño refugio que albergó tanto, tanto amor en algún momento. Y a pesar de que es solo parte de un pasado, solo espero que las personas que lleguen a habitar ese hermoso espacio se contagien con el amor que ahí quedó", concluyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yamila Reyna (@yamireyna)

Todo sobre Entretenimiento