Belén Mora reflexiona sobre la ardua tarea de ser mamá: "Privación del sueño severa"

24 may. 2026 - 13:00 hrs.

Belén Mora conversó con sus seguidores sobre la ardua tarea que deben cumplir las madres y cómo ese rol las afecta física y mentalmente.

La comediante está criando dos niños pequeños junto a su esposo y colega, Toto Acuña. Una tarea que puede resultar agotadora, según comentó ella misma en sus historias de Instagram.

La reflexión de Belén Mora sobre la labor de las madres

Para Belén Mora, las mujeres son más resistentes que los hombres, en especial cuando tienen hijos. "Podrías no haber dormido en tres días y funcionas igual. Por eso yo admiro a todas las mamás. Que además de ser mamás, trabajan y mantienen una casa", destacó.

"Yo estoy con privación de sueño severa hace cuatro años, pero más desde que nació Damián. Aún aguanto, tengo energía, tengo power y tengo cabeza. Imagínate cómo sería si durmiera ocho horas. ¿Cómo sería? La energía que tendría", expresó.

Instagram @belenaza_

"Este estado privativo del sueño me lleva a tener que concentrarme muchísimo para lograr canalizar una idea, aprenderme un texto o llevar a cabo un personaje", detalló.

A pesar de estos desafíos, la humorista reveló que está planeando su propio show de stand up, pues es su "adicción" y lo que realmente la "mueve".

"Pretendo empezar en julio porque ahora la verdad es que no puedo, porque estoy priorizando con la cabeza que me queda, ocuparla full en El Muro, además de la casa, obvio", dijo.

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