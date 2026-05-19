Belén Mora lo deja todo cantando "Clavado en un bar" de Maná en Dale Play

19 may. 2026 - 18:49 hrs.

Este martes, en Dale Play, Belén Mora fue seleccionada por el equipo rojo para enfrentar el Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el soñador sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el desafío, la integrante de Detrás del Muro interpretó el éxito "Clavado en un bar" de Maná.

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¿Cuántos aciertos tuvo Belén Mora?

Belén Mora salió al frente con toda la actitud posible, entregando un show que dejó "peiná para atrás" a todos en el estudio, incluyendo al Pelao Rodrigo.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 17 aciertos, es decir, un karaoke casi perfecto, permitiendo que su equipo sumara $85.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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