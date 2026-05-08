Dale Play - Capítulo 76: Un soñador quiere crear una academia musical

08 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Natalia Riquelme, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $825.000. Su anhelo era conocer el hotel de Carlos Rivera en México.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la modelo Mariana Marino y la actriz Luciana Echeverría.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Jorge Gómez, de 28 años, quien buscaba cumplir su objetivo de crear una academia musical en Quillota. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la bailarina Vivi Rodríguez y el integrante de Detrás del Muro Toto Acuña.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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