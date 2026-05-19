Dale Play - Capítulo 83: Un soñadora busca conseguir su food truck y así emprender

19 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Hernán Alcántara, de 54 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $810.000. Su anhelo es tener una segunda luna de miel en Rapa Nui.

En esta ocasión, el equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la comediante Belén Mora y el exfutbolista Marcelo Ramírez.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Valeria Aguilera, de 39 años, quien sueña con tener un food truck para su emprendimiento de pan. El equipo fue integrado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a Francisca Imboden y Francisca Undurraga.

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¿Alguien se llevará los $3 millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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