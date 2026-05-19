Dale Play - Capítulo 83: Un soñadora busca conseguir su food truck y así emprender
Este martes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Hernán Alcántara, de 54 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $810.000. Su anhelo es tener una segunda luna de miel en Rapa Nui.
En esta ocasión, el equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la comediante Belén Mora y el exfutbolista Marcelo Ramírez.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Valeria Aguilera, de 39 años, quien sueña con tener un food truck para su emprendimiento de pan. El equipo fue integrado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a Francisca Imboden y Francisca Undurraga.
¿Alguien se llevará los $3 millones?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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