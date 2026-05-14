Dale Play - Capítulo 80: Un soñador sigue en juego para ganar el gran premio de $3 millones
Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Patricio Venegas, de 55 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.325.000. Su anhelo es regalarle una casa prefabricada a su mamá.
En esta ocasión, el equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por Nataly Chilet y Camila Nash.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Cristián Cortez, 43 años, quien cambiar su auto. El equipo fue integrado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a Eliana Albasetti y el actor Claudio Castellón.
¿Habrá ganador de los $3 millones?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Más Capítulos
-
Dale Play - Capítulo 79: Dos concursantes sueñan con los 3 millones de pesos
-
Dale Play - Capítulo 78: Un concursante busca regalarle una casa prefabricada a su madre
-
Dale Play - Capítulo 77: Dos soñadores buscan el premio millonario
-
Dale Play - Capítulo 76: Un soñador quiere crear una academia musical
-
Dale Play - Capítulo 75: ¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
-
Dale Play - Capítulo 74: ¿Podrán las soñadoras alcanzar el premio mayor?