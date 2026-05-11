Dale Play - Capítulo 77: Dos soñadores buscan el premio millonario
Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Jorge Gómez, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $729.000. Su anhelo era poner una academia musical en Quillota.
En esta ocasión, el equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la actriz Patricia López y la cantante Piamaría Silva.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Juan Ignacio Maldonado, de 37 años, quien buscaba cumplir su objetivo de ampliar su casa. El equipo fue integrado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a Javiera Acevedo y al actor Juan Pablo Bastidas.
¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
