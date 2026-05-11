El Internado Más Picante - Capítulo 130: Adrián Pedraja reveló detalles sobre su experiencia en el encierro

11 may. 2026 - 22:00 hrs.

El Internado Más Picante regresó esta noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio ideal para repasar los momentos más comentados del encierro antes de una nueva emisión.

En esta ocasión, Paulina Flores estuvo a cargo de revisar todo lo ocurrido en el último episodio, además de compartir detalles inéditos y comentarios sobre la convivencia al interior de la casona.

El Internado Más Picante

En esta ocasión, Paulina Flores conversó con Adrián Pedraja, quien reveló detalles inéditos sobre su experiencia en el encierro.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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