¿Se enojó con Mateucci o fue algo más? Furia explicó las razones que la hicieron renunciar a El Internado

04 jun. 2026 - 22:49 hrs.

En el capítulo 148 de El Internado Más Picante, Furia explicó qué pasó el día que decidió renunciar al reality y qué la motivó a tomar esa decisión.

La participante argentina fue clara en mencionar que su decisión pasó más por algo que ella sintió, a diferencia de lo que pensaba la gente, que fue por sus peleas con Luis Mateucci y Otakin.

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Furia contó sus razones para renunciar

"La realidad es que yo tenía todas las ganas de competir y de llegar a dónde tenía que llegar. Ya entrar dentro de los 8 semifinalistas es un montón", dijo en un comienzo.

Enseguida, explicó que "yo no me fui la semana antes, me fui un día antes de la final, me perdí la fiesta, me perdí estar con mis compañeros, de pasarla bien y un montón de cosas, solo que noté que, bueno, hubo un duelo que hubo con Tom y Akemi, que también estaba Camila, era la tercera vez que entraba Camila, y la verdad es que yo ya estaba hinchada de las pelotas".

"Entonces, dije, che, siento que es súper desleal lo que está pasando. O sea, no es nada malo con Luis, no es nada malo con ningún compañero. Yo he tenido discrepancias con Luis, con Otakin, y la verdad es que no es por ahí, porque nada, uno termina queriendo hasta las que termina odiando", comentó.

Asimismo, agregó que "sentí que iba a ser desleal mi duelo, nada más. Yo lo pensé así, no significa que sea real lo que digo, no significa que pueda haber sido así; yo sentí que iba a ir a competir con Luis y que no me iban a dejar ganar".

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