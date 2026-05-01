Dale Play - Capítulo 71: Dos soñadores se enfrentan por los 3 millones de pesos

01 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Edgar Sedini, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $685.000. Su anhelo era tener un foodtruck de comida chilena.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la abogada Macarena Venegas y el presentador Mario Velasco.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Leonardo Estrada, de 43 años, quien buscaba cumplir su objetivo de crear una fundación para adultos mayores. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la integrante de Detrás del Muro Sandra Donoso y el cantante Nico Ruiz.

Dale Play / Mega

¿Quién se quedará con el premio millonario?

El capítulo avanzó con una serie de pruebas que marcaron el ritmo de la competencia y pusieron a prueba la precisión, estrategia y desempeño de los participantes. Desafíos como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron determinantes para el rendimiento de los equipos y el crecimiento del pozo acumulado.

La jornada alcanzó su punto más alto con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play