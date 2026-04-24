Dale Play - Capítulo 66: Una soñadora busca ganar su cuarto capítulo consecutivo
Este viernes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Andrea Bustos, quien volvió al programa tras ganar tres capítulos y acumular un pozo de $1.890.000. Su gran anhelo es viajar en un crucero junto a su hija.
En esta ocasión, fue parte del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la bailarina Claudia Miranda y la actriz Ignacia Sepúlveda.
Por su parte, el equipo rojo estuvo marcado por la llegada de un nuevo soñador: Ricardo Cortés, de 41 años, quien buscaba cumplir su sueño de pagar un crédito y salir de sus deudas. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la actriz Rossy Rossy y el exfutbolista Rodrigo Goldberg.
¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Capítulos
-
Dale Play - Capítulo 65: Una concursante sueña con hacer crecer su pyme
-
Dale Play - Capítulo 64: ¿Los concursantes lograrán llevarse el premio mayor?
-
Dale Play - Capítulo 63: Dos soñadores lo dejan todo por los 3 millones de pesos
-
Dale Play - Capítulo 62: Un concursante sueña con viajar junto a su pareja
-
Dale Play - Capítulo 61: Dos nuevos soñadores buscan los 3 millones de pesos
-
Dale Play - Capítulo 60: ¿Podrán las soñadoras llevarse los 3 millones de pesos?