Dale Play - Capítulo 66: Una soñadora busca ganar su cuarto capítulo consecutivo

24 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Andrea Bustos, quien volvió al programa tras ganar tres capítulos y acumular un pozo de $1.890.000. Su gran anhelo es viajar en un crucero junto a su hija.

En esta ocasión, fue parte del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la bailarina Claudia Miranda y la actriz Ignacia Sepúlveda.

Por su parte, el equipo rojo estuvo marcado por la llegada de un nuevo soñador: Ricardo Cortés, de 41 años, quien buscaba cumplir su sueño de pagar un crédito y salir de sus deudas. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la actriz Rossy Rossy y el exfutbolista Rodrigo Goldberg.

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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