Dale Play - Capítulo 62: Un concursante sueña con viajar junto a su pareja

20 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Mauricio Cabrolier, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $830.000. Su gran anhelo era poder someterse a una operación de nariz.

En esta ocasión, fue parte del equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto a la actriz Íngrid Parra y el actor Damián Bodenhöfer.

Por su parte, el equipo amarillo estuvo marcado por la llegada de un nuevo soñador: Juan Pablo Peña, de 44 años, quien buscaba cumplir su sueño de invitar a su pareja al festival Rock in Río. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la cantante Caro Molina y la actriz Constanza Piccoli.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memorice Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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