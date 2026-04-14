Dale Play - Capítulo 58: Una concursante sueña con instalar su pastelería
Este martes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Marcelo Saavedra, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $400.000. Su gran anhelo era tener su propio vivero.
En esta ocasión, fue parte del equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto a las actrices Yasmin Valdés y Mónica Godoy.
Por su parte, el equipo amarillo estuvo marcado por la llegada de una nueva soñadora: Elizabeth González, de 32 años, quien buscaba cumplir su sueño de contar con un espacio para su pastelería. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la comunicadora Monserrat Torrent y el músico Álvaro Véliz.
¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Cirko Marisko", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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