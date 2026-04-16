Dale Play - Capítulo 60: ¿Podrán las soñadoras llevarse los 3 millones de pesos?

16 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Katherine Sáez, quien volvió al programa con el anhelo de ganar el premio mayor y poder viajar a la convención de Star Wars en Los Ángeles.

En esta ocasión, fue parte del equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto al actor Juan José Gurruchaga y la periodista Darynka Marcic.

Por su parte, el equipo amarillo estuvo marcado por la llegada de una nueva soñadora: Estefanía D’Alençon, de 38 años, quien buscaba cumplir su sueño de grabar un videoclip de una canción propia. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Jenny Cavallo y la cantante Consuelo Schuster.

Dale Play / Mega

¿Podrán las soñadoras alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Disko Marisko", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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