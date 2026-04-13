Dale Play - Capítulo 57: ¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Cristián Hoses, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $635.000. Su gran anhelo era viajar para conocer la tumba de Gustavo Cerati.
En esta ocasión, fue parte del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la ex chica reality Alessia Traverso y el actor Claudio Moreno.
Por su parte, el equipo rojo estuvo marcado por la llegada de un nuevo soñador: Marcelo Saavedra, de 56 años, quien buscaba cumplir su sueño de tener su propio vivero. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por las actrices Scarlett Ahumada y Amaya Forch.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Disko Marisko", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.Ir a la siguiente nota
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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