Dale Play - Capítulo 57: ¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

13 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Cristián Hoses, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $635.000. Su gran anhelo era viajar para conocer la tumba de Gustavo Cerati.

En esta ocasión, fue parte del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la ex chica reality Alessia Traverso y el actor Claudio Moreno.

Por su parte, el equipo rojo estuvo marcado por la llegada de un nuevo soñador: Marcelo Saavedra, de 56 años, quien buscaba cumplir su sueño de tener su propio vivero. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por las actrices Scarlett Ahumada y Amaya Forch.

Dale Play / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Disko Marisko", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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