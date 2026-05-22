Dale Play - Capítulo 86: Una soñadora quiere costear los gastos de una fundación

22 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Daniela Gómez, de 42 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.075.000. Su anhelo es juntar el pie para su casa propia.

En esta ocasión, el equipo amarillo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la comediante Jenny Cavallo y el periodista Daniel Silva.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: María Loreto Pozo, de 52 años, quien sueña con costear gastos de la fundación Alas para Chile. El equipo fue integrado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Catalina Olcay y la animadora Magdalena Montes.

Mega

¿Habrá ganador de los $3 millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada", fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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