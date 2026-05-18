Dale Play - Capítulo 82: ¿Tendremos ganador de los 3 millones de pesos?

18 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora María José Flores, 39 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $510.000. Su anhelo es poder adquirir una audioprótesis.

En esta ocasión, el equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Mónica Godoy y el meteorólogo Alejandro Sepúlveda.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Hernán Alcántara, de 54 años, quien sueña con tener una segunda luna de miel en Rapa Nui. El equipo fue integrado por su capitán Pelao Rodrigo, junto al periodista Marcelo Arismendi y Yuyuniz Navas.

Mega

¿Podrán llevarse los 3 millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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