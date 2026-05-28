Dale Play - Capítulo 90: ¿Podrá conseguir el equipo rojo una tercera victoria?

28 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Isabel Galleguillos, de 52 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.360.000. Su anhelo es viajar a Brasil con su mejor amiga.



En esta ocasión, el equipo rojo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo González, quien fue acompañado por la modelo Sabrina Sosa y el intérprete nacional Pablo Herrera.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Iska Reicahuin, de 30 años, quien sueña con estudiar locución. Lo acompañó la capitana, Carolina Soto, a quien se sumaron la modelo y cantante Emilia Dides y el exchico Mekano Alejandro Arriagada.

Dale Play / MEGA

¿Habrá ganador de los $3 millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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