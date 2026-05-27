Palabra por palabra: Karla Melo canta "Un beso y una flor" de Nino Bravo y logra puntaje perfecto en Dale Play

27 may. 2026 - 18:53 hrs.

En el capítulo 89 de Dale Play, Karla Melo se lució con una interpretación perfecta en Karaoke Recargado, siendo una de las mejores presentaciones del programa.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, el querida actriz nacional cantó el éxito "Un beso y una flor" del cantante español Nino Bravo.

Dale Play / MEGA

La perfección misma

Fue así como, haciendo uso de sus ya conocidos dotes, Karla Melo interpretó la canción, siendo acompañada por todo el público, quienes quedaron impactados con la voz de la actriz, quien también es cantante, así como por su gran precisión con la letra.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 20 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $200.000 al pozo del soñador.

Asimismo, la animadora recalcó que fue el karaoke "más lindo, más afinado de todos, cosa más linda".

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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