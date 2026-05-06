Dale Play - Capítulo 74: ¿Podrán las soñadoras alcanzar el premio mayor?

06 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Josefina Cueto, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $690.000. Su anhelo era realizarse una intervención reconstructiva.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la periodista Mariela Sotomayor y el humorista y animador de El Internado React Álex Ortiz.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Bryan Ruiz, de 33 años, quien buscaba cumplir su sueño de llevar a su familia a Corea del Sur. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la comunicadora Monserrat Torrent y la bailarina Fernanda Braz.

Dale Play / Mega

¿Podrán las soñadoras alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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