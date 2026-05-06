Dale Play - Capítulo 74: ¿Podrán las soñadoras alcanzar el premio mayor?
Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Josefina Cueto, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $690.000. Su anhelo era realizarse una intervención reconstructiva.
En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la periodista Mariela Sotomayor y el humorista y animador de El Internado React Álex Ortiz.
Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo soñador: Bryan Ruiz, de 33 años, quien buscaba cumplir su sueño de llevar a su familia a Corea del Sur. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la comunicadora Monserrat Torrent y la bailarina Fernanda Braz.
¿Podrán las soñadoras alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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