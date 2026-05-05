"El cerebro me patalea un poco": Cote Quintanilla se encontró cara a cara con su doble en Dale Play

05 may. 2026 - 19:13 hrs.

Este martes, en Dale Play, Cote Quintanilla protagonizó un divertido momento junto a su doble oficial.

Durante la sección Doble o Nada, la imitadora de Quintanilla apareció en el escenario para interpretar el éxito "Fue Difícil", lanzado en 2017.

Cote Quintanilla se encontró cara a cara con su doble

La presentación recibió aplausos del público y también de la propia animadora, quien expresó: "Seca, brillante. Oye la canción buena. Tremenda pintacha que se sacó la pariente".

Dale Play / Mega

Finalmente, Cote Quintanilla bromeó sobre la situación, destacando que era la primera vez que ocurría algo así en el programa.

"Soy yo, pero me tengo que desdoblar con Mister Play. Me confundo, me veo yo misma en el monitor, me veo acá. Está compleja la situación. Como que el cerebro me patalea un poco", señaló.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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