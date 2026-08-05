Risas, dinámicas y más música: Este sábado nuevo capítulo estreno de Dale Play Prime con Cote Quintanilla

05 ag. 2026 - 12:20 hrs.

Este sábado 8 de agosto, después de Meganoticias Prime, llega a las pantallas Dale Play Prime, programa que emitirá su segundo episodio durante esta jornada.

Tras consolidarse como uno de los formatos favoritos del público, el programa al mando de Cote Quintanilla preparó un capítulo único donde podrás volver a disfrutar de tus dinámicas favoritas, siempre incluyendo la música.

Por lo mismo, este sábado un nuevo capítulo te hará vibrar, reír y estar atento a la pantalla para dar las respuestas correctas antes que los participantes.

¿A qué hora se emitirá el segundo capítulo de Dale Play Prime?

El capítulo estreno de Dale Play Prime se emitirá este próximo sábado 8 de agosto, a partir de las 22:30 horas.

Podrás disfrutar de esta entrega a través de la señal de aire de Mega y en Mega.cl.

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