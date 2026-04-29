Dale Play - Capítulo 69: Dos soñadoras lo dejan todo por el gran premio

29 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Javiera Quintana, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $585.000. Su anhelo era pagar los gastos médicos de su parto.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la modelo Francesca Cigna y el actor Juan José Gurruchaga.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: María José Herrera, de 24 años, quien buscaba cumplir su objetivo de independizarse para vivir con su pololo. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la actriz Catherine Mazoyer y la presentadora Rayén Araya.

Dale Play / Mega

¿Podrán llevarse los 3 millones de pesos?

La jornada estuvo marcada por pruebas que pusieron a prueba la memoria, el oído y la seguridad de los participantes, con dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", instancias clave que definieron el desempeño de los equipos y el crecimiento del pozo de los soñadores.

El episodio culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento de mayor tensión de la noche, donde el equipo ganador accedió a la opción de disputar el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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