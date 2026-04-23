Dale Play - Capítulo 65: Una concursante sueña con hacer crecer su pyme

23 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Andrea Bustos, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.135.000. Su gran anhelo es viajar en un crucero junto a su hija.

En esta ocasión, fue parte del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Patricia Larraín y el actor Patricio Fuentes.

Por su parte, el equipo rojo estuvo marcado por la llegada de una nueva soñadora: Luz Cárdenas, de 42 años, quien buscaba cumplir su sueño de hacer crecer su pyme de productos de aseo. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la bailarina Yamna Lobos y la actriz Antonia Santa María.

Dale Play / Mega

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "Karaoke Recargado", "Tírame la Pista" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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