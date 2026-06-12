Dale Play - Capítulo 101: Dos fundaciones se enfrentan por el premio mayor

12 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió un capítulo especial de Dale Play, marcado por un inédito enfrentamiento solidario en el que, por primera vez, dos fundaciones compitieron por quedarse con el premio mayor.

En esta oportunidad, el equipo azul representó a Twitteros Solidarios, organización que estuvo representada por Claudia Martínez. El equipo fue liderado por su capitana Carolina Soto y contó además con la participación de la actriz Francisca Imboden y el comunicador radial Víctor Aranda.

Por su parte, el equipo naranja compitió en representación de Deportistas por un Sueño, fundación presentada por Cristián Santander. El equipo estuvo encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Luciana Echeverría y el actor Miguelito.

Dale Play / Mega

¿Qué fundación logrará quedarse con el premio mayor?

La competencia avanzó con una serie de desafíos que pusieron a prueba la coordinación, rapidez y conocimiento musical de los equipos. A lo largo de la jornada, los representantes de ambas fundaciones enfrentaron dinámicas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", buscando reunir la mayor cantidad de dinero para la causa que representaban.

La definición llegó con la tradicional "Cuenta Regresiva", la instancia decisiva del programa en la que uno de los equipos obtuvo la oportunidad de competir por el gran premio de $3.000.000, monto que podría significar una importante ayuda para la fundación ganadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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