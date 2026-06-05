Dale Play - Capítulo 96: ¿Se van los tres millones de pesos?
Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Camilo Salinas, de 37 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $905.000. Su anhelo es casarse por la iglesia.
En esta ocasión, el equipo rojo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo González , quien fue acompañado por el cantante Leo Rey y la bailarina Fernanda Braz.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Paola Butto de 53 años, quien sueña con hacerse un tratamiento para mejorar su sonrisa. Asimismo, fue acompañado por su capitana Carolina Soto, quien al humorista Gustavo Becerra y el actor Juan José Gurruchaga.
¿Se ganará los tres millones?
La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista", así como dos nuevas pruebas, "Subasta" y "Cahuinero Musical".
La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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