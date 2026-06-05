Dale Play - Capítulo 96: ¿Se van los tres millones de pesos?

05 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Camilo Salinas, de 37 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $905.000. Su anhelo es casarse por la iglesia.

En esta ocasión, el equipo rojo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo González , quien fue acompañado por el cantante Leo Rey y la bailarina Fernanda Braz.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Paola Butto de 53 años, quien sueña con hacerse un tratamiento para mejorar su sonrisa. Asimismo, fue acompañado por su capitana Carolina Soto, quien al humorista Gustavo Becerra y el actor Juan José Gurruchaga.

Dale Play / MEGA

¿Se ganará los tres millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista", así como dos nuevas pruebas, "Subasta" y "Cahuinero Musical".

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play