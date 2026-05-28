No podía fallar: Emilia Dides impacta con gran intepretación de "Mi persona favorita" de Río Roma en Dale Play
En el capítulo 90 de Dale Play, Emilia Dides se lució con una interpretación digna del Miss Universo en Karaoke Recargado, siendo una de las mejores presentaciones del programa.
En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.
Para enfrentar el reto, la querida cantante y modelo nacional cantó el éxito "Mi persona favorita" del dúo mexicano Río Roma.
Un karaoke digno de un miss
Fue así como, haciendo uso de sus ya conocidos dotes, Emilia Dides interpretó la canción, siendo acompañada por todo el público, quienes cantaron al unísono esta canción, una de las más conocidas del dúo mexicano.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la cantante logró 17 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $85.000 al pozo del soñador.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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