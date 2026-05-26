Dale Play - Capítulo 88: Daniel Valenzuela se despide del programa

26 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Ángelo Herrera, de 39 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $445.000. Su anhelo es pagar la deuda por estafa del matrimonio de su hermana.

En esta ocasión, el equipo amarillo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, quien vive su último capítulo en el programa para irse a Volverías con tu ex? 2, acompañado por sus hijas Alondra y Eloísa.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Isabel Galleguillos, de 52 años. Ella sueña con pasar Año Nuevo en Brasil con su amiga. La agrupación fue liderada por Pelao Rodrigo González, quien fue acompañado por la cantante Coni Lewin y la modelo Daniela Nicolás.



Dale Play / MEGA

¿Habrá ganador de los $3 millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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