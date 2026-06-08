Dale Play - Capítulo 97: Dos soñadoras luchan por los tres millones de pesos

08 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Paola Butto, de 53 años, quien volvió al programa con el objetivo de conseguir los $3 millones de pesos para realizarse un tratamiento para mejorar su sonrisa.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitana Carola Soto, junto a la actriz Araceli Vitta y el actor Etienne Bobenrieth.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Soraya Cea, de 41 años, quien buscaba cumplir su anhelo de financiar los estudios de su hija. El equipo fue encabezado por su capitán Mauricio Jürgensen, acompañado por la modelo Camila Andrade y el presentador Mario Velasco.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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