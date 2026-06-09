Dale Play - Capítulo 98: ¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

09 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva e intensa jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Paola Butto, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $595.000. Su gran anhelo sigue intacto: conseguir el dinero necesario para costear un tratamiento médico que le permita mejorar su sonrisa.

En esta ocasión, Paola integró el equipo amarillo, el cual estuvo liderado por su capitana, la cantante Carolina Soto, y respaldado por el cantante nacional Douglas y el reconocido actor Claudio Moreno.

Por su parte, el equipo rojo recibió a un nuevo competidor: Alejandro Abraham, de 31 años. El flamante soñador llegó al programa con la meta de ganar el gran premio para impulsar y desarrollar su pyme dedicada a los eventos infantiles. Para apoyarlo en este desafío, el equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la modelo Ignacia Michelson y la periodista de espectáculos Mariela Sotomayor.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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