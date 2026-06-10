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Dale Play - Capítulo 99: Cuatro actores se enfrentan para ayudar a sus soñadores

  • Por Mega

Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Alejandro Abraham, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $685.000. Su gran anhelo es reunir los recursos necesarios para desarrollar y potenciar su pyme de eventos infantiles.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a las actrices Luz Valdivieso y Begoña Basauri.

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Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Yarbet Venegas, de 48 años, quien busca cumplir su sueño de viajar a Italia para celebrar sus 50 años. El equipo fue encabezado por su capitana Carola Soto, acompañada por los actores Pipo Gormaz y César Sepúlveda.

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¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

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La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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