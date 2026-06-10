Dale Play - Capítulo 99: Cuatro actores se enfrentan para ayudar a sus soñadores

10 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Alejandro Abraham, quien volvió a la competencia con un pozo acumulado de $685.000. Su gran anhelo es reunir los recursos necesarios para desarrollar y potenciar su pyme de eventos infantiles.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a las actrices Luz Valdivieso y Begoña Basauri.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Yarbet Venegas, de 48 años, quien busca cumplir su sueño de viajar a Italia para celebrar sus 50 años. El equipo fue encabezado por su capitana Carola Soto, acompañada por los actores Pipo Gormaz y César Sepúlveda.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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