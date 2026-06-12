Miguelito desató las risas con particular baile tras increíble desempeño en Karaoke Recargado de Dale Play

12 jun. 2026 - 19:00 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Miguelito fue elegido por el equipo de la fundación Deportistas por un Sueño para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, permitiendo que el equipo sume $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el actor interpretó el éxito "No me arrepiento de este amor" de la cantante argentina Gilda.

Dale Play / Mega

El resultado

Tras demostrar un gran dominio de la canción, Miguelito festejó su desempeño con un particular baile que desató las carcajadas de sus compañeros y del público.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que Miguelito consiguió 19 respuestas correctas, quedando a solo un acierto del puntaje perfecto y permitiendo que su equipo sumara $95.000 al pozo acumulado.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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