Dale Play - Capítulo 67: Dos soñadores buscan el premio millonario

27 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vive una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Ricardo Cortés, quien vuelve al programa con un pozo acumulado de $880.000. Su anhelo es pagar un crédito y salir de sus deudas.

En esta ocasión, integra el equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto a la influencer Carlyn Romero y el periodista Rodrigo Herrera.

Por su parte, el equipo amarillo recibe a un nuevo soñador: Bastián Ruiz, de 37 años, quien busca cumplir su objetivo de pagar una deuda médica de su padre. El equipo es encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Mariana Loyola y el actor Francisco López.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play