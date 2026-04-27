Mariana Loyola lo deja todo cantando "Sin despertar" de Kudai en Dale Play

27 abr. 2026 - 19:20 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Mariana Loyola fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, la actriz interpretó el éxito "Sin despertar" de la banda nacional Kudai.

Dale Play / Mega

El resultado

Con una actitud positiva y mucha energía, Mariana Loyola dio lo mejor de sí para conseguir la mayor cantidad de respuestas correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla confirmó que la actriz alcanzó 9 aciertos, lo que permitió que su equipo sumara $45.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play