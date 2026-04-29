Casi logra puntaje perfecto: Juan José Gurruchaga canta "Quién es la que viene allí" de Los Tres en Dale Play

29 abr. 2026 - 19:10 hrs.

Este martes, en Dale Play, Juan José Gurruchaga fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el actor interpretó el éxito "Quién es la que viene allí" de la banda nacional Los Tres.

Dale Play / Mega

El resultado

Con gran determinación, Juan José Gurruchaga logró un destacado desempeño que fue ampliamente aplaudido por los presentes.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el actor logró 19 respuestas correctas, quedando a un paso del puntaje perfecto y permitiendo que su equipo sumara $95.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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