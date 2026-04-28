Tras discutir por sus respuestas: Toby Vega y Coca Mendoza vivieron romántica reconciliación en Dale Play

28 abr. 2026 - 18:45 hrs.

Un curioso momento se vivió este martes en Dale Play, que tuvo a Coca Mendoza y Toby Vega como protagonistas.

Todo se originó en la sección Tírame la Pista, donde Mendoza solicitó el "var" tras acusar una acción malintencionada de su contrincante.

"Estaba desconcentrado el jugador Toby Vega", expresó, a lo que el aludido respondió: "¡No he dicho nada! ¡No he dicho nada!".

Dale Play / Mega

Toby Vega y Coca Mendoza vivieron romántica reconciliación

Sin embargo, al cierre de la sección, Toby Vega y Coca Mendoza protagonizaron una romántica e inesperada reconciliación.

Los exfutbolistas siguieron el llamado del público y quedaron frente a frente, simulando que se iban a besar y desatando carcajadas en el estudio.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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