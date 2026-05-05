Dale Play - Capítulo 73: Dos soñadoras luchan por los 3 millones de pesos
Este viernes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Tania Palma, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $550.000. Su anhelo era grabar un disco con su banda.
En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto a la cantante Christell Rodríguez y la actriz Claudia Pérez.
Por su parte, el equipo amarillo recibió a una nueva soñadora: Josefina Cueto, de 55 años, quien buscaba cumplir su objetivo de realizarse una intervención reconstructiva. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Antonella Ríos y el cantante Leandro Martínez.
¿Podrán llevarse los 3 millones de pesos?
La jornada estuvo marcada por pruebas que pusieron a prueba la memoria, el oído y la seguridad de los participantes, con dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", instancias clave que definieron el desempeño de los equipos y el crecimiento del pozo de los soñadores.
El episodio culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento de mayor tensión de la noche, donde el equipo ganador accedió a la opción de disputar el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
