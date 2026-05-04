Dale Play - Capítulo 72: Una concursante sueña con grabar un disco con su banda

04 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso del soñador Edgar Sedeni, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.185.000. Su anhelo era tener un foodtruck de comida chilena.

En esta ocasión, integró el equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Vivianne Dietz y el actor Simón Pesutic.

Por su parte, el equipo rojo recibió a una nueva soñadora: Tania Palma, de 28 años, quien buscaba cumplir su objetivo de grabar un disco con su banda. El equipo fue encabezado por su capitán Rodrigo González, acompañado por la bailarina María José Campos y el presentador Pablo Mackenna.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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