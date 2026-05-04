Capitanes le rogaron que volviera: Cote Quintanilla abandonó el estudio tras polémica ronda de Tírame la Pista

04 may. 2026 - 19:10 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Cote Quintanilla protagonizó un divertido momento durante la sección Tírame la Pista.

Todo se originó cuando el equipo rojo, liderado por Pelao Rodrigo, realizó un reclamo por una canción que debía ser tarareada.

Sin embargo, la animadora les aclaró que dicha canción nunca fue considerada como un acierto, lo que la llevó a retirarse del estudio en tono indignado.

Dale Play / Mega

Los capitanes le piden a Cote que vuelva al estudio

Ante esto, ambos capitanes se acercaron para convencerla de regresar, a lo que ella respondió: "Como dice el meme, yo no soy nada material…".

Finalmente, la animadora volvió al escenario y confirmó que, pese a los reclamos, el equipo amarillo fue el ganador, sumando $100.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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