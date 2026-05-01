En Karaoke Recargado: Nico Ruiz demuestra su talento cantando "Querida" de Juan Gabriel en Dale Play

01 may. 2026 - 19:08 hrs.

Este viernes, en Dale Play, Nico Ruiz fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el cantante interpretó el éxito "Querida" del reconocido artista mexicano Juan Gabriel.

Dale Play / Mega

El resultado

Con una destacada afinación, Nico Ruiz dio lo mejor de sí para alcanzar la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el cantante logró 12 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $60.000 al pozo del soñador.

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