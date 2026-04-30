Dale Play - Capítulo 70: Un concursante sueña con tener su propio foodtruck

30 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora María José Herrera, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $675.000. Su anhelo era independizarse para vivir con su pololo.

En esta ocasión, integró el equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto a la actriz Pepa Bello y el participante de El Internado Luis Mateucci.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Edgard Selini, de 48 años, quien buscaba cumplir su objetivo de tener un foodtruck de comida chilena. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la bailarina Anita María Muñoz y el participante de El Internado Otakin.

Dale Play / Mega

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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