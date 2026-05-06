La ayudará a cumplir su sueño: Mariela Sotomayor sorprende con noble gesto a concursante en Dale Play
Este miércoles, en Dale Play, Mariela Sotomayor protagonizó un emotivo momento al sorprender a una concursante con un noble gesto.
Todo ocurrió tras la eliminación de Josefina Cueto, la soñadora del equipo amarillo que buscaba cumplir su anhelo de realizarse una intervención reconstructiva.
Mariela Sotomayor sorprende con noble gesto
Justo antes de que abandonara el estudio, Sotomayor pidió la palabra para realizar un importante anuncio.
"Para mí es súper especial que Josefina esté aquí y haya estado luchando por su sueño de hacerse una cirugía plástica para reconstruir su abdomen. No sé si algunos saben, pero yo estoy ligada a la industria de la medicina estética. Y vamos a buscar la forma de ayudarla porque nada es casualidad", expresó la periodista.Ir a la siguiente nota
El gesto emocionó profundamente a Josefina Cueto, quien recibió un afectuoso abrazo de sus compañeros de equipo.
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de