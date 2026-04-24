Rossy Rossy se roba el escenario interpretando "Provócame" de Chayanne en Dale Play

24 abr. 2026 - 19:00 hrs.

La música se tomó el escenario este viernes en Dale Play, donde Rossy Rossy fue elegida por el equipo rojo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, la integrante de Detrás del Muro interpretó el éxito "Provócame" del cantante puertorriqueño Chayanne.

Dale Play / Mega

El resultado

Con una actitud positiva y mucha energía, Rossy Rossy dio lo mejor de sí para alcanzar la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la actriz logró 14 respuestas correctas, permitiendo que su equipo sumara $70.000 al pozo de la soñadora.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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