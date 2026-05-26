El emotivo "hasta pronto" de María José Quintanilla a Daniel Valenzuela tras dejar Dale Play

26 may. 2026 - 18:25 hrs.

En el capítulo 88 de Dale Play se vivió un emotivo momento, ya que María José Quintanilla dedicó unas tiernas palabras en la "despedida" de Daniel Valenzuela del programa.

Precisamente, el capitán del equipo amarillo dejará temporalmente el programa para ver parte de Volverías con tu ex? 2 con su expareja Yamila Reyna.

Ante esto, la cantante y animadora de Dale Play decidió dedicarle unas sentidas palabras al locutor radial, quien además tuvo un episodio familiar, ya que lo acompañaron sus hijas Eloísa y Alondra.

Dale Play / MEGA

El emotivo "hasta pronto" de Daniel Valenzuela

"Amigas y amigos, quiero, por favor, que hoy rojos y amarillos se unan para darle un aplauso a una persona que se ha ganado todos nuestros corazones, que queremos muchísimo, que no solo es bueno para la pega, sino que también es bueno como persona", partió diciendo María José.

Dicho esto, agregó "una calidad humana sumamente exquisita y que además enfrenta un desafío que lo va a tener algunos días no más, algunos días no más, ¿saben qué? Lo vamos a prestar porque él es de aquí, es de Dale Play, pero se nos va unos días, semanas... No sabemos cuánto, la verdad, pero lo voy a extrañar más que la chu...".

"Estoy hablando de que va a vivir su último capítulo, pero por un ratito porque va a vivir un préstamo, el gran capitán de los amarillos, Daniel Valenzuela, grande capi", expresó María José, a lo que el público lo llenó de halagos.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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