¡El público pidió Gaviota! Consuelo Schuster demuestra su talento cantando éxito de Vicentico en Dale Play
Este miércoles, en Dale Play, Consuelo Schuster fue elegida por el equipo amarillo para enfrentar el exigente desafío de Karaoke Recargado.
En esta dinámica, el participante debe completar correctamente 20 palabras faltantes de una canción, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.
Para asumir el reto, la cantante interpretó el éxito "Algo Contigo" del reconocido artista argentino Vicentico.
El resultado del Karaoke Recargado de Consuelo Schuster
Con una destacada afinación, Consuelo Schuster dio lo mejor de sí para alcanzar la mayor cantidad de aciertos.Ir a la siguiente nota
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la artista logró 17 respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $85.000 al pozo del soñador.
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