Dale Play - Capítulo 87: Soñador quiere saldar una deuda por estafa

25 may. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora María Loreto Pozo, de 52 años, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $445.000. Su anhelo es costear gastos de la fundación Alas para Chile.

En esta ocasión, el equipo rojo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Isidora Urrejola y el cantante Andrés de León.

Por su parte, el equipo amarillo recibió a un nuevo soñador: Ángelo Herrera, de 39 años, quien sueña con pagar la deuda por estafa del matrimonio de su hermana. El equipo fue integrado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la locutora radial Krishna Navas de Caso y el bailarín Christian Ocaranza.



Dale Play / MEGA

¿Habrá ganador de los $3 millones?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "Tírame la pista" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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