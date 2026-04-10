Dale Play - Capítulo 56: Un fanático de Gustavo Cerati viene en búsqueda del premio millonario

10 abr. 2026 - 20:00 hrs.

Este viernes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play, marcada por el regreso de la soñadora Carolina Vera, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $825.000. Su gran anhelo era agrandar su cocina para potenciar su emprendimiento.

En esta ocasión, fue parte del equipo rojo, liderado por su capitán Rodrigo González, junto a la influencer Fran Undurraga y el periodista Felipe Vidal.

Por su parte, el equipo amarillo estuvo marcado por la llegada de un nuevo soñador: Cristián Hoses, quien buscaba cumplir su sueño de viajar a Buenos Aires, Argentina, para conocer la tumba de Gustavo Cerati. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Francisca Imboden y la cantante Piamaría Silva.

Dale Play Verano / Mega

¿Podrán llevarse los 3 millones de pesos?

La jornada estuvo marcada por pruebas que pusieron a prueba la memoria, el oído y la seguridad de los participantes, con dinámicas musicales como "Memoria Musical", "Tírame la Pista", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", instancias clave que definieron el desempeño de los equipos y el crecimiento del pozo de los soñadores.

El episodio culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento de mayor tensión de la noche, donde el equipo ganador accedió a la opción de disputar el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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